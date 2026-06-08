Trasporti Rfi | 15 miliardi sulla Lombardia dieci già spesi

Da lapresse.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026. Di questi, dieci miliardi sono stati già spesi, mentre i restanti sono in fase di utilizzo o pianificazione. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture ferroviarie nella regione. La cifra rappresenta un impegno finanziario significativo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dei progetti o sui tempi di completamento.

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Quindici miliardi di euro investiti da Rete Ferroviaria Italiana sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026, di cui dieci già spesi. È il quadro presentato oggi a Milano dall’ amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi. “Abbiamo raggiunto i 10 miliardi di spesi sui 15 disponibili e cominciamo a rilasciare infrastrutture”, ha spiegato Aldo Isi a margine della conferenza stampa. Tra le opere già attivate, la linea della Valtellina per i Giochi olimpici e i test sulla Brescia-Verona, l’asse ad alta velocità che insieme alla Verona-Vicenza punta a ridurre i tempi di percorrenza sulla Milano-Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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