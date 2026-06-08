Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato un investimento di 15 miliardi di euro sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026. Di questi, dieci miliardi sono stati già spesi, mentre i restanti sono in fase di utilizzo o pianificazione. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture ferroviarie nella regione. La cifra rappresenta un impegno finanziario significativo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dei progetti o sui tempi di completamento.

Quindici miliardi di euro investiti da Rete Ferroviaria Italiana sulla rete lombarda tra il 2022 e il 2026, di cui dieci già spesi. È il quadro presentato oggi a Milano dall’ amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi. “Abbiamo raggiunto i 10 miliardi di spesi sui 15 disponibili e cominciamo a rilasciare infrastrutture”, ha spiegato Aldo Isi a margine della conferenza stampa. Tra le opere già attivate, la linea della Valtellina per i Giochi olimpici e i test sulla Brescia-Verona, l’asse ad alta velocità che insieme alla Verona-Vicenza punta a ridurre i tempi di percorrenza sulla Milano-Venezia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trasporti, Rfi: "15 miliardi sulla Lombardia, dieci già spesi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Putin telefona a Trump e apre alla tregua il 9 maggio. Usa: «Già spesi 25 miliardi»Il presidente russo ha chiamato l’ex presidente americano, parlando per più di un’ora e mezza, con discussioni che hanno toccato anche la situazione...

Nuovi ETS: costi per trasporti e famiglie fino a 15 miliardi di euroI nuovi sistemi di scambio di emissioni (ETS) introdotti recentemente comporteranno costi aggiuntivi per il settore dei trasporti e per le famiglie,...

Investimenti record per RFI, Inchingolo: Puntiamo tutto sulla credibilità nei confronti dei passeggeriRFI nel 2025 ha stanziato 11,6 miliardi di investimenti tra grandi opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. fortuneita.com

Cnpr forum, investiti nei trasporti 124 miliardi di euroRoma, 18 feb. – Il sistema dei trasporti in Italia è in fase di crescita grazie a un piano di investimenti senza precedenti. Il ministero sta colmando i ritardi nelle grandi opere con 124 miliardi di ... affaritaliani.it