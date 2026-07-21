Un team giapponese sta lavorando a un progetto di ricerca clinica per il trapianto di reni di maiale in un feto umano con una grave malattia renale. La sperimentazione mira a valutare la fattibilità di questo intervento su un soggetto in fase fetale. Le autorità competenti stanno monitorando il progetto, che coinvolge tecniche di ingegneria genetica e chirurgia avanzata. La ricerca si trova ancora in fase preliminare e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui risultati attesi.

Sul fronte medico e scientifico sta emergendo una ricerca clinica volta a trapiantare reni di maiale a un feto umano affetto da una grave patologia renale. Il team di ricerca giapponese, che include la Jikei University School of Medicine di Tokyo, sta lavorando duramente affinché lo studio possa essere effettuato. I ricercatori sottolineano che il trattamenti è temporaneo, almeno fin quando il neonato non sarà in grado di sottoporti alla dialisi. In futuro, però, non viene escluso il suo utilizzo nelle cure palliative per gli anziani affetti da insufficienza renale allo stadio terminale. Avanza la ricerca per il trapianto di rene di maiale: tra xenotrapianto e rischio di rigetto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trapianto di rene di un maiale a un feto umano: un team giapponese ci sta lavorando

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Successo in Azienda: primo trapianto di rene con chirurgia roboticaUn ospedale universitario ha effettuato il primo trapianto di rene con chirurgia robotica.

Dopo un trapianto di rene, dà alla luce il secondo figlioUna donna di 34 anni proveniente dal Napoletano ha partorito il suo secondo figlio all’ospedale di Salerno, a tre anni da un trapianto di rene.

Temi più discussi: Addio farmaci antirigetto: come gli scienziati stanno creando organi su misura dalle nostre stesse cellule; Roberta, due cuori nuovi e ora la speranza di un rene: Aspetto che squilli il telefono. Quando succederà, qualcuno mi avrà fatto un altro dono; Una ragazza di 22 anni dona i suoi organi salvando 4 vite.; Dona un rene al marito: al Gom di Reggio eccezionale trapianto.

La 56enne Roberta Di Benedetto è in lista per il terzo trapianto. La sua storia su Rai3 a ‘Che ci faccio qui’ condotto da Domenico Iannacone: Mi svegliavo la notte e mi sentivo soffocare. Quando il cuore non funziona, tutto non funziona x.com

Trapianto di rene di un maiale a un feto umano: un team giapponese ci sta lavorandoSul fronte medico e scientifico sta emergendo una ricerca clinica volta a trapiantare reni ... msn.com

Al Policlinico di Bari eseguito primo trapianto di rene in Italia con accesso unicoUna mamma che salva la vita al proprio figlio donandogli un rene e che ha permesso al Policlinico di Bari, grazie a una tecnica innovativa, di eseguire per la prima volta in Italia il trapianto di ... ansa.it