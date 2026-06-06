Successo in Azienda | primo trapianto di rene con chirurgia robotica

Notizia in breve

Un ospedale universitario ha effettuato il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. L’intervento è stato realizzato con l’uso di tecnologie avanzate, consentendo un’operazione meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali. L’azienda sanitaria ha comunicato che l’operazione è andata a buon fine. È il primo caso di trapianto renale eseguito con questa metodologia in questa struttura. L’intervento si inserisce in una serie di progressi tecnologici dell’ospedale.