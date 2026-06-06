Successo in Azienda | primo trapianto di rene con chirurgia robotica

Da padovaoggi.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ospedale universitario ha effettuato il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. L’intervento è stato realizzato con l’uso di tecnologie avanzate, consentendo un’operazione meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali. L’azienda sanitaria ha comunicato che l’operazione è andata a buon fine. È il primo caso di trapianto renale eseguito con questa metodologia in questa struttura. L’intervento si inserisce in una serie di progressi tecnologici dell’ospedale.

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L'Azienda Ospedale - Università Padova taglia un altro traguardo nella sua costante scalata nell'eccellenza della sanità internazionale. E' stato realizzato il primo trapianto di rene con chirurgia robotica. La chirurgia robotica è una delle più importanti evoluzioni della medicina contemporanea. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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