Una donna di 34 anni proveniente dal Napoletano ha partorito il suo secondo figlio all’ospedale di Salerno, a tre anni da un trapianto di rene. La nascita è avvenuta qualche giorno fa e rappresenta il secondo parto per la donna. La sua storia è stata raccontata dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli su eventuali complicazioni o approfondimenti medici.

AGI - A distanza di tre anni dal trapianto di rene, ha dato alla luce il suo secondogenito. È la storia di una donna di 34 anni originaria del Napoletano che, qualche giorno fa, ha partorito all’ ospedale di Salerno. Il neonato, del peso di 2 chili e 950 grammi, sta bene, così come la madre. La gravidanza in una donna portatrice di trapianto renale è una condizione rara e particolarmente delicata. È, infatti, una situazione ad alto rischio che richiede un attento monitoraggio sia per la salute della madre e per la funzionalità dell’organo trapiantato, sia per il benessere del nascituro. In Italia, in media, si registrano circa dieci parti all’anno in donne portatrici di trapianto di rene.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dopo un trapianto di rene, dà alla luce il secondo figlio

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Le pusieron una trampa a su propia hija y ese fue su peor error

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