Negli ultimi quindici giorni, sulla rete della tramvia sono stati effettuati controlli che hanno portato all’identificazione di 800 persone. Durante questa operazione, sono state denunciate quattro persone e un’altra arrestata. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Le attività di controllo continueranno nelle prossime settimane per monitorare il servizio e prevenire comportamenti illeciti.

Firenze, 21 luglio 2026 - Ottocento persone identificate, quattro denunciate e un arresto. È il bilancio degli ultimi quindici giorni di attività della Pol-Tramvia, la sezione specializzata della Polizia di Stato impegnata esclusivamente nella prevenzione e nel contrasto dei reati a bordo dei convogli e nelle aree delle fermate della tramvia fiorentina. Prosegue dunque il rafforzamento dei servizi di controllo lungo la rete tramviaria, con pattuglie dedicate che operano quotidianamente nei punti ritenuti più sensibili. L'obiettivo è prevenire episodi di criminalità e aumentare la sicurezza dei passeggeri. L'arresto è avvenuto nei pressi della fermata Peretola-Aeroporto, dove gli agenti hanno notato un italiano di 32 anni aggirarsi con fare sospetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, raffica di controlli: un arresto, quattro denunce e 800 persone identificate

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