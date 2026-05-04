Raffica di controlli | tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificate

La polizia nella provincia di Lecce ha effettuato una serie di controlli durante la settimana, adottando tre provvedimenti del questore. In totale, sono state identificate circa 2.000 persone, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e mantenere l’ordine pubblico. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della provincia, con l’impiego di pattuglie e controlli stradali.

LECCE – Nel corso della scorsa settimana, la polizia ha intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio nella provincia di Lecce. Il dispositivo, coordinato dal questore Giampietro Lionetti, ha visto l’impiego del Reparto prevenzione crimine, integrati dal personale dei.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Raffica di controlli in centro: 134 persone identificate, scattano provvedimenti

Leggi anche: Maxi controlli della polizia in città: fermate e identificate quasi 200 persone

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: I viali del mare sorvegliati speciali della Polizia di Stato: raffica di controlli a bazar e minimarket; Macerata, raffica di controlli antidroga: tre segnalazioni per detenzione di droga ad uso personale non terapeutico; Controlli a raffica, sequestrati droga e alcol; Borseggi senza sosta, raffica di arresti da parte dei carabinieri tra piazza Venezia e Colosseo.

Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificateNegli ultimi giorni, la polizia ha eseguito verifiche che hanno interessato soprattutto i territori di Lecce e Gallipoli con un focus su spaccio, reati predatori, zona stazione e istituti scolastici ... lecceprima.it

Macerata, raffica di controlli antidroga: tre segnalazioni per detenzione di droga ad uso personale non terapeuticoNelle ultime ore i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno intercettato e segnalato tre uomini ... centropagina.it

04.05.2026 (1007) PALERMO - Blitz a Boccadifalco: carabinieri setacciano il quartiere. Raffica di denunce e sequestri Un’operazione a largo raggio ha interessato il quartiere Boccadifalco, nell’ambito della quale i Carabinieri della Compagnia San Lorenzo, c - facebook.com facebook

Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi x.com