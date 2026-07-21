Oggi è stata posata la prima pietra per la linea 4.1 della tramvia, tra Leopolda e Le Piagge, con un cantiere previsto di 800 giorni. Contestualmente, si è aperta una nuova fase per il collegamento con Prato, con l’annuncio della Regione Toscana di aver affidato incarichi per un importo di 9,6 milioni di euro. I lavori e le assegnazioni riguardano il progetto di estensione della tramvia verso la città vicina.

Nel giorno della prima pietra per la linea 4.1 Leopolda-Le Piagge della tramvia (800 giorni di cantiere) si pensa già oltre, in direzione Prato. Un progetto per il quale ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani "abbiamo dato gli incarichi" finanziando il progetto "per 9,6 milioni". Sulle forme di finanziamento per completare la copertura economica è in corso una riflessione. "Quello è un piano che nel momento in cui si definisce con progetto di studio di fattibilità avanzato, può essere messo in gara o proposto per il project, noi stiamo pensando anche questo, però volevamo che il timone rimanesse nella mano pubblica per definire al meglio il progetto", ha chiarito Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tram per le Piagge, la prima pietra. E ora scatta la corsa verso Prato: "Affidati gli incarichi da 10 milioni"

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