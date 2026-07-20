Tramvia Firenze | linea Leopolda-Piagge posata la prima pietra

Oggi è stata posata la prima pietra della linea 4.1 della tramvia tra Leopolda e Piagge a Firenze. La cerimonia si è svolta con la presenza della sindaca, che ha sottolineato come l’intervento sia molto atteso dai cittadini, poiché collega una zona strategica della città. La posa segna l'inizio dei lavori per questa nuova tratta della rete di trasporto pubblico.

FIRENZE – Posa della prima pietra oggi, 20 luglio 2026, per i lavori della linea 4.1 della tramvia Leopolda-Piagge a Firenze. La sindaca Sara Funaro, presente alla cerimonia, ha detto: “E’ un intervento che è molto sentito dai cittadini che da tempo aspettavano un collegamento con una zona strategica della città e importante come questa”. E ancora: “Oggi iniziamo con tutta la parte delle opere propedeutiche, la parte dellacantierizzazione, per poi andare avanti con con il cronoprogramma”. Una linea, ricorda Funaro, che permetterà in 21 minuti di collegarsi “praticamente dal centro della città alla zona più estrema del Quartiere 5, per cui una risposta vera di mobilità sostenibile per i nostri cittadini”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Tramvia di Firenze 4.1, linea Leopolda-Le Piagge, al via i lavori da 200 milioni

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