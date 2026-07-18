Lunedì si terrà la posa della prima pietra della nuova linea di tramvia tra Leopolda e Le Piagge. L'intervento rappresenta un progetto avviato con la collaborazione tra Regione Toscana e il Comune di Firenze. La cerimonia segnerà l'inizio dei lavori per questa infrastruttura di trasporto. La realizzazione mira a migliorare la connessione tra i quartieri interessati. I dettagli tecnici e i tempi di completamento non sono stati ancora comunicati.

FIRENZE – “Un’opera frutto di una grande sinergia istituzionale tra Regione Toscana e Comune di Firenze, un lavoro condiviso di cui sono particolarmente orgoglioso”. A dirlo il presidente Eugenio Giani, stamani 18 luglio 2026, che in Palazzo Vecchio ha partecipato alla conferenza stampa in cui è stata annunciata la posa della prima pietra della linea 4.1 della tramvia Leopolda- Le Piagge prevista per lunedì 20 luglio. “La Regione – ha spiegato il presidente Giani- ha stanziato 30 milioni di euro per le opere di viabilità connesse alla nuova linea e, con il prossimo bilancio, aggiungeremo altri 12 milioni destinati al parcheggio scambiatore.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia: linea Leopolda-Le Piagge, lunedì posa della prima pietra

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