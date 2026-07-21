Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in mare dopo essere scomparso da circa mezz’ora. Era in corso il mare mosso e erano esposte due bandiere rosse, che indicano il divieto di balneazione e l’assenza di un bagnino in torretta. La moglie aveva segnalato la sua scomparsa prima del ritrovamento. La tragedia si è verificata in una zona con condizioni marine avverse e senza la presenza di personale di salvataggio.

C’era il mare mosso e c’era la doppia bandiera rossa, che segnala anche l’assenza del bagnino in torretta. Due circostanze che sono costate la vita a un 61enne che ieri, intorno all’ora di pranzo, si è tuffato in mare nella spiaggia libera tra il bagno Dolce Vita e il Ruvido, nella zona di confine tra Punta Marina e Marina di Ravenna, all’altezza della colonia Giacobazzi in viale della Pace. L’allarme è scattato quando una donna si è avvicinata al bagnino, di rientro dalla pausa pranzo, dicendo che da circa mezz’ora non vedeva più il marito, che era andato a bagnarsi. L’appello della donna ha fatto scattare l’intervento congiunto dalle due torrette vicine: una da Marina e una da Punta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia tra Marina e Punta. La moglie lo cercava da mezz’ora, trovato morto in mare un 61enne

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