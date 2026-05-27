Un uomo di 73 anni, residente nel Beneventano e cittadino americano, è stato trovato morto dopo essere scomparso dal 20 maggio. Le ricerche, anche attraverso la trasmissione “Chi l’Ha Visto?”, sono finite con il ritrovamento. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e familiari. I dettagli sulla causa del decesso non sono stati resi noti.

Si sono concluse con un esito tragico le ricerche di un uomo di 73 anni, cittadino americano residente da tempo nel Beneventano, di cui non si avevano più notizie dal 20 maggio. Dopo giorni di sopralluoghi e battute in aree boschive e lungo i percorsi montani del Matese, il corpo è stato individuato in una zona impervia del territorio di Gioia Sannitica. La scomparsa era stata denunciata nei giorni scorsi e l’allerta era stata raccolta dai carabinieri di Guardia Sanframondi, che hanno avviato gli accertamenti e coordinato le prime attività sul territorio. Fin dalle ore successive alla segnalazione, l’attenzione si era concentrata sull’area del Matese, considerata compatibile con un possibile spostamento dell’uomo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Trovato così, terribile”. Scomparso da giorni, lo cercava anche “Chi l’Ha Visto?”. Ora l’annuncio

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