Tragedia in mare a Massa Lubrense sub non riemerge | trovato morto con ferite alla testa forse travolto da barca

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sub è morto durante un’immersione a Massa Lubrense. Il corpo, con ferite alla testa, è stato trovato in mare e si sospetta che sia stato travolto da una barca. La vittima aveva 54 anni. Si sta procedendo con l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La Guardia costiera ha avviato un’indagine per verificare le circostanze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si indaga sulla morte di Luigi Belardo, 54 anni, deceduto durante una immersione a Massa Lubrense: sul corpo dell'uomo sarà eseguita l'autopsia.waaw. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto

Video Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto

Notizie e thread social correlati

Massa Lubrense, sub di 54 anni si immerge ma viene ritrovato morto: aveva ferite alla testa, forse travolto da un motoscafoUn sub di 54 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica nelle acque di fronte al Capo Massa, nella Marina di Puolo.

Marina di Puolo a Massa Lubrense, sub di 50 anni si immerge ma viene ritrovato morto: aveva ferite alla testaUn sub di 50 anni è stato trovato morto domenica 12 luglio nelle acque di fronte al Capo Massa, nella Marina di Puolo a Massa Lubrense.

Temi più discussi: Sorrento. Tragedia in mare, morto sub di 54 anni; Escursione in mare finisce in tragedia: sub ritrovato morto a Marina di Puolo; Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto; Tragedia in mare a Sorrento, Luigi non riemerge dall'immersione: trovato morto dopo due ore.

massa lubrense tragedia in mare aTragedia in mare a Massa Lubrense, sub non riemerge: trovato morto con ferite alla testa, forse travolto da barcaSi indaga sulla morte di Luigi Belardo, 54 anni, deceduto durante una immersione a Massa Lubrense: sul corpo dell'uomo sarà eseguita l'autopsia ... fanpage.it

massa lubrense tragedia in mare aSorrento. Tragedia in mare, morto sub di 54 anniIeri un sub di 54 anni ha perso la vita nel corso di un'immersione nella zona di Marina di Puolo, al confine tra Sorrento e Massa Lubrense ... sorrentopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web