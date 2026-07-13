Tragedia in mare a Massa Lubrense sub non riemerge | trovato morto con ferite alla testa forse travolto da barca
Un sub è morto durante un’immersione a Massa Lubrense. Il corpo, con ferite alla testa, è stato trovato in mare e si sospetta che sia stato travolto da una barca. La vittima aveva 54 anni. Si sta procedendo con l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La Guardia costiera ha avviato un’indagine per verificare le circostanze dell’incidente.
Si indaga sulla morte di Luigi Belardo, 54 anni, deceduto durante una immersione a Massa Lubrense: sul corpo dell'uomo sarà eseguita l'autopsia.waaw. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sub di 54 anni impegnato in immersione a Marina di Puolo di Sorrento ritrovato morto
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