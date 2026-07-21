Un attore, regista e drammaturgo con oltre 50 anni di carriera si è tolto la vita buttandosi da un balcone a Roma. La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e amici. La sua morte, avvenuta martedì 21 luglio, riguarda una figura di spicco nel panorama teatrale, nota per aver contribuito a innovare il linguaggio della scena contemporanea. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Il teatro italiano perde una delle figure più rappresentative della sua stagione d’avanguardia. Nella mattinata di martedì 21 luglio è morto Pippo Di Marca, attore, regista e drammaturgo che, nel corso di una carriera lunga oltre mezzo secolo, ha contribuito a rinnovare il linguaggio della scena contemporanea. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della cultura, mentre le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tragedia a Roma, attore si getta giù dal balcone: chi è e cosa è successo. La tragedia si è verificata nella mattinata di martedì 21 luglio in via San Francesco a Ripa, nel quartiere romano di Trastevere, dove Pippo Di Marca viveva. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Tragedia a Roma, attore si suicida buttandosi dal balcone: sgomento tra i colleghi, chi è e cosa è successo

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