Zoagli uomo si suicida buttandosi sotto un treno in stazione circolazione interrotta ritardi fino a 200 minuti- VIDEO

Un uomo si è tolto la vita gettandosi sotto un treno in stazione, provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria. Il convoglio, un intercity diretto a Rapallo e poi a Milano Centrale, ha subito una sospensione immediata. La linea tirrenica ha registrato ritardi fino a 200 minuti, con disagi che hanno coinvolto l’intera rete ligure. La circolazione è rimasta bloccata per diverso tempo.

Il treno intercity era diretto a Rapallo, con destinazione finale Milano Centrale. La circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica è stata immediatamente sospesa, con ripercussioni pesantissime su tutto il nodo ligure. I treni accumulano ritardi superiori ai 200 minuti La Liguria è spaccata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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