Zoagli donna si suicida buttandosi sotto un treno circolazione interrotta treni con oltre 200 minuti di ritardo - VIDEO

Una donna si è tolta la vita gettandosi sotto un treno sulla linea tirrenica, causando l’interruzione totale della circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni. La sospensione ha provocato ritardi superiori ai 200 minuti per numerosi treni. La circolazione è rimasta ferma per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario della regione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i servizi di emergenza, mentre la circolazione è stata ripristinata successivamente.

La circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica è stata immediatamente sospesa in entrambe le direzioni, con ripercussioni pesantissime su tutto il nodo ligure. I treni accumulano ritardi superiori ai 200 minuti La Liguria è spaccata in due dopo il drammatico episodio avvenuto nel primo pom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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