Traffico Roma del 21-07-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 20:30 del 21 luglio 2026, si sono verificati rallentamenti sul Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente sulla carreggiata interna tra l’uscita per Fiumicino e la zona di Roma. Il traffico risulta congestionato in questa area, con code che si estendono lungo il tratto interessato. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui feriti. La situazione rimane critica in questa parte della viabilità cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare e abbiamo ancora code per incidente sulla carreggiata interna tra la Roma Fiumicino è l'uscita per l'Aurelia da poco poi per un altro incidente sempre in carreggiata interna si procede incolonnati tra Ardeatina e la Pontina code per incidente anche sulla roma-fiumicino tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana Fiumicino c'è ancora un po' di traffico poi in via del Foro Italico il tratto nord della tangenziale con code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria E questa sera a partire dalle 22 chiuderà lo svincolo di Settebagni in entrata e in uscita dalla diramazione di Roma nord la riapertura domani mattina entro le 6 bene questa la situazione al momento ma per i tagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 del 7 luglio 2026, si registrano lunghe code in uscita da Roma sulla via Salaria, nei pressi della motorizzazione civile.

Traffico Roma del 20-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 di questa mattina, il traffico sul Raccordo anulare di Roma si presenta intenso e rallentato in entrambe le direzioni.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Montevarchi, cambia la Ztl di via Roma: da oggi apertura al traffico fino alle 21 nei giorni feriali; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana.

traffico roma del traffico roma del 21Traffico Roma del 21-07-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione martedì 21 luglio primo appuntamento da una giornata con informazioni sulla viabilità il traffico cominciamo col ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 21Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 09:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web