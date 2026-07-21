Traffico Roma del 21-07-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 21 luglio 2026, si sono verificati rallentamenti sul Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente sulla carreggiata interna tra l’uscita per Fiumicino e la zona di Roma. Il traffico risulta congestionato in questa area, con code che si estendono lungo il tratto interessato. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui feriti. La situazione rimane critica in questa parte della viabilità cittadina.

Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare e abbiamo ancora code per incidente sulla carreggiata interna tra la Roma Fiumicino è l'uscita per l'Aurelia da poco poi per un altro incidente sempre in carreggiata interna si procede incolonnati tra Ardeatina e la Pontina code per incidente anche sulla roma-fiumicino tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana Fiumicino c'è ancora un po' di traffico poi in via del Foro Italico il tratto nord della tangenziale con code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria E questa sera a partire dalle 22 chiuderà lo svincolo di Settebagni in entrata e in uscita dalla diramazione di Roma nord la riapertura domani mattina entro le 6 bene questa la situazione al momento ma per i tagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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