Traffico Roma del 21-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19:30 del 21 luglio 2026, si registrano congestioni sul Raccordo Anulare di Roma a causa di un incidente sulla carreggiata interna tra l’uscita per il centro e l’area di Fiumicino. Le code interessano entrambe le direzioni e si estendono per diversi chilometri. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre di soccorso. La circolazione risulta rallentata e si consiglia di evitare l’area o di utilizzare percorsi alternativi.

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Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare e abbiamo ancora code per incidente sulla carreggiata interna tra la Roma Fiumicino è l'uscita per l'Aurelia da poco poi per un altro incidente sempre in carreggiata interna si procede incolonnati tra Ardeatina e la Pontina code per incidente anche sulla roma-fiumicino tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana Fiumicino c'è ancora un po' di traffico poi in via del Foro Italico il tratto nord della tangenziale con code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria E questa sera a partire dalle 22 chiuderà lo svincolo di Settebagni in entrata e in uscita dalla diramazione di Roma nord la riapertura domani mattina entro le 6 bene questa la situazione al momento ma per i tagli di queste da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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