Traffico Roma del 21-07-2026 ore 16 | 30

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 luglio 2026 alle ore 16:30, si sono registrate modifiche alla viabilità nel centro di Roma. La circolazione è stata alterata a causa di interventi in corso, con variazioni nei flussi di traffico e possibili rallentamenti. Il servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha comunicato le variazioni in tempo reale. Nessun dettaglio su cause specifiche o durata dei provvedimenti.

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Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Sono in corso da questa mattina modifiche alla viabilità intorno a Piazza Navona e a Testaccio in vista degli eventi per anniversario di fondazione della Roma calcio nel corso della giornata e poi stanotte scatteranno chiusure al traffico oggi è il secondo giorno del cantiere Acea in viale Eritrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione di Corso Trieste il cantiere è in agenda fino al 13 agosto deviata la circolazione dalle 21 di giovedì alla stessa ora Di venerdì è in programma uno sciopero tra i lavoratori di Tre Italia la protesta non interessa le linee delle reti Atac e Cotral https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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