Alle 8:30 di martedì 21 luglio, il traffico a Roma presenta congestioni in diverse zone della città. La viabilità è rallentata in alcune arterie principali, con code e rallentamenti segnalati nella zona centrale e in alcune strade di accesso alle tangenziali. La situazione potrebbe variare nel corso della mattinata, con possibili miglioramenti o peggioramenti in base alle condizioni del traffico e agli interventi in corso.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione martedì 21 luglio primo appuntamento da una giornata con informazioni sulla viabilità il traffico cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna della raccordo anulare Attenzione ci sono con una 20 a partire dal bivio con la Roma Napoli fino al bivio con la Roma L'Aquila ancora per quanto riguarda la carreggiata esterna abbiamo rallentamenti per traffico intenso a partire dalla Cassia fino all'uscita per la via Aurelia da registrare Poi incolonnamenti tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia-acilia si tratta in questo caso di lavori in carreggiata interna... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-07-2026 ore 08:30

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