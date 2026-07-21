Traffico Lazio del 21-07-2026 ore 17 | 30

Il 21 luglio 2026 alle 17:30, sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia in provincia di Latina, si sono formate code a causa di traffico intenso e lavori in corso. La strada è interessata a partire dal bivio per Ardea e prosegue verso Aprilia. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi rilevanti.

Luceverde Lazio buonasera in provincia di Latina abbiamo code per traffico e lavori sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia direzione Terracina ma anche tra Aprilia e Campo di Carne sulla Nettunense si procede incolonnati direzione mare Andiamo in provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini possibili rallentamenti e code tra il bivio per Cano è il capoluogo la strada mi ricordo è chiusa in direzione di Frosinone e ci sono Naturalmente le indicazioni per itinerari alternativi sul posto chiuso anche il Racco Viterbo Terni per lavori tra Viterbo sud e Vetralla Tuscania con uscita obbligatoria allo svincolo di Tuscania... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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