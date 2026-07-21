Traffico Lazio del 21-07-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 luglio 2026 alle 9:30, il traffico sulla rete autostradale del Lazio risultava intenso, con indicazioni di code sulla grande raccordo anulare. La circolazione era rallentata sia sulla carreggiata interna che su quella esterna, con la presenza di veicoli in movimento lento. La situazione è stata segnalata tramite radio code e luci verdi, evidenziando un flusso di traffico congestionato in quella fascia oraria.

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luce verde Lazio mentre radio code per traffico intenso sul grande raccordo anulare dalla Caterina e la coppia sia in carreggiata interna che su quella esterna chiuso il raccordo Viterbo Terni per lavoro Viterbo sud e Vetralla Tuscania conosci la briga toria allo svincolo di Tuscania al km 71 e 700 lavori in corso sul raccordo Viterbo Terni con scambio di carreggiata tra Bomarzo Soriano Chia Fino al prossimo 23 luglio contestualmente chiuso lo svincolo di Bagnaia da Tiziana Alfano il tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260721filebdae08c9-562f-4a7d-ae1b-a6c0f168fec6PmCADtRuPor26sqX7c1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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