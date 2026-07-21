Traffico Lazio del 21-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Il 21 luglio 2026 alle 9:30, il traffico sulla rete autostradale del Lazio risultava intenso, con indicazioni di code sulla grande raccordo anulare. La circolazione era rallentata sia sulla carreggiata interna che su quella esterna, con la presenza di veicoli in movimento lento. La situazione è stata segnalata tramite radio code e luci verdi, evidenziando un flusso di traffico congestionato in quella fascia oraria.