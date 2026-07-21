È stata istituita una corsia riservata per i pazienti con disabilità, per garantire loro accesso rapido alle cure. La misura mira a mappare i bisogni sanitari sul territorio e a eliminare le criticità nelle Comunità alloggio e nei Centri socio-educativi. Basta una semplice iniezione, una pastiglia o una medicazione per creare disservizi e bloccare l’assistenza. La nuova organizzazione intende evitare che le cure vengano negate o ritardate a causa di procedure non adeguate.

Mappare i bisogni sanitari delle persone con disabilità sul territorio per cancellare il paradosso delle cure negate. Basta una banale iniezione, una pastiglia da prendere o una medicazione per mandare in tilt l’assistenza nelle Comunità alloggio e nei Centri socio-educativi della Brianza. Il motivo è un vicolo cieco normativo: le strutture sociali non possono, per legge, offrire prestazioni sanitarie. Così anche un piccolo problema si trasforma in un muro burocratico che costringe le famiglie a fare i salti mortali e gli operatori a chiamare un’ambulanza, intasando i pronto soccorso per interventi da pochi minuti. Per spezzare questo cortocircuito, Ats Brianza ha deciso di cambiare le regole del gioco e ha avviato un percorso che porterà a un nuovo modello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra sociale e sanità. Un nuovo modello di cura. Pazienti con disabilità: scatta la corsia riservata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanità - Curare il futuro: il modello emiliano-romagnolo alla prova delle nuove sfide

Notizie e thread social correlati

Le terapie oltre l’ospedale. Un nuovo modello di cura per i pazienti cardiologiciUn nuovo progetto mira a estendere le cure ai pazienti cardiologici anche dopo la dimissione ospedaliera.

Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle MarcheOltre mille persone con malattie neuromuscolari hanno trovato un percorso di cura integrato presso il Centro Clinico NeMO di Ancona.

Temi più discussi: Tra sociale e sanità. Un nuovo modello di cura. Pazienti con disabilità: scatta la corsia riservata; Il presidente de Pascale e l’assessore Fabi inaugurano a Maranello l’Ospedale di Comunità del Distretto Ceramico, ponte tra ospedale e territorio; Stratificazione del rischio di popolazione e mappatura degli asset delle comunità; ANCI, FNOPI e Federsanità firmano un protocollo per rafforzare la sanità territoriale.

Tra sociale e sanità. Un nuovo modello di cura. Pazienti con disabilità: scatta la corsia riservataL’obiettivo di Ats è azzerare burocrazia, attese e viaggi a vuoto in ospedale. Così si eviterà di intasare i pronto soccorso per trattamenti di pochi minuti. ilgiorno.it

PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * LA SANITÀ DI PROSSIMITÀ: SETTE CASE DELLA COMUNITÀ GIÀ ATTIVE PER CURE COORDINATE E SU MISURARendere la sanità altoatesina più pronta ad affrontare le sfide future attraverso un modello di assistenza sanitaria di prossimità ancora più interconnesso. agenziagiornalisticaopinione.it