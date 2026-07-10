Sanità | quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche
Oltre mille persone con malattie neuromuscolari hanno trovato un percorso di cura integrato presso il Centro Clinico NeMO di Ancona. Il centro offre un modello di assistenza che va dalla presa in carico multidisciplinare alla ricerca clinica, fino all'accesso a terapie innovative. Questa struttura rappresenta un esempio di come il sistema sanitario possa evolversi integrando diversi servizi per migliorare la cura dei pazienti.
Dalla presa in carico multidisciplinare alla ricerca clinica, fino all'accesso alle terapie innovative: il viaggio nel Centro Clinico NeMO di Ancona, dove oltre mille persone con malattie neuromuscolari hanno già trovato un percorso di cura integrato. La visita dell'assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro mette al centro un'esperienza che unisce ospedale, professionisti, istituzioni e associazioni, trasformando la fragilità in un valore per l'intero Servizio Sanitario Regionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche
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