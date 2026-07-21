La stagione di spettacoli del teatro Borgatti, prevista per il 2027, comprende 11 appuntamenti tra prosa, teatro e musica, tra cui anche uno dedicato alla satira. Gli eventi si terranno nella Pandurera, in attesa del ritorno al teatro storico dopo i lavori di recupero post sisma. La presentazione della stagione è avvenuta ieri, annunciando il calendario di spettacoli che accompagnerà il pubblico verso la riapertura della sede.

In un 2027 che vedrà il ritorno nello storico teatro Borgatti, la Fondazione ha presentato ieri la stagione di spettacoli: 11 date tra prosa, teatro e musica e Viva la satira che si svolgeranno in Pandurera, per accompagnare il pubblico verso il ritorno alla storica sede dopo il recupero post sisma. Si comincia il 14 ottobre con il musical ‘Chiara di Dio’ di Carlo Tedeschi con la Compagnia Teatrale RDL - Ragazzi del Lago, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d’Italia e si prosegue a novembre, il 6 con Flora Canto in "Me la canto e me la sogno.ancora", raccontando con ironia la quotidianità, i cambiamenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra prosa e satira, il Borgatti cala i suoi assi

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