La Vis cala il suo poker d’assi fatto in casa

La seconda parte di luglio un banco di prova decisivo per cinque giovani vissini provenienti dalle giovanili. Giorgini, Bastianelli, Fraternale, Podrini e Gambino dopo aver lasciato intravedere buone cose nei vari prestiti in serie D sono infatti ora pronti a ritagliarsi spazio anche con la prima squadra biancorossa. Bosco li ha già citati tutti e cinque nella conferenza stampa di qualche giorno fa; Gennari li valuterà nel ritiro di Cingoli, che partirà tra dieci giorni. Pietro Giorgini, urbinate classe 2007, nella scorsa stagione in D, alla Correggese, ha dimostrato personalità da vendere e fiuto del gol invidiabile. Ben quattro le reti stagionali per il figlio d’arte, che nell’ultimo mercato invernale ha stregato anche Empoli e Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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