La Vis cala il suo poker d’assi fatto in casa
Cinque giovani della squadra di casa sono stati convocati per la seconda parte di luglio, considerata un banco di prova importante. Dopo aver fatto bene in prestito in serie D, Giorgini, Bastianelli, Fraternale, Podrini e Gambino si preparano a confrontarsi con la prima squadra. La loro presenza in questa fase suggerisce un possibile inserimento nel roster principale. Nessuna informazione su eventuali decisioni ufficiali o risultati delle prove.
La seconda parte di luglio un banco di prova decisivo per cinque giovani vissini provenienti dalle giovanili. Giorgini, Bastianelli, Fraternale, Podrini e Gambino dopo aver lasciato intravedere buone cose nei vari prestiti in serie D sono infatti ora pronti a ritagliarsi spazio anche con la prima squadra biancorossa. Bosco li ha già citati tutti e cinque nella conferenza stampa di qualche giorno fa; Gennari li valuterà nel ritiro di Cingoli, che partirà tra dieci giorni. Pietro Giorgini, urbinate classe 2007, nella scorsa stagione in D, alla Correggese, ha dimostrato personalità da vendere e fiuto del gol invidiabile. Ben quattro le reti stagionali per il figlio d’arte, che nell’ultimo mercato invernale ha stregato anche Empoli e Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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La Vis cala il suo poker d’assi fatto in casaGiorgini, Bastianelli, Fraternale, Podrini e Gambino tornano dai prestiti in serie D con un buon bagaglio di esperienza e pronti ad esplodere ... sport.quotidiano.net
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