Cala il sipario sulla stagione del teatro Masini | tra prosa danza e comicità oltre 20 mila presenze
Con la fine della stagione 202526, il teatro Masini ha registrato oltre 20 mila presenze tra spettacoli di prosa, danza e commedie. La struttura si conferma un punto di riferimento per la vita culturale della città, attirando un pubblico vario e numeroso. La stagione si è conclusa con numerosi appuntamenti e numeri che testimoniano l'interesse degli spettatori per le proposte offerte.
Con la conclusa stagione 202526 il Teatro Masini si è confermato anche quest'anno come luogo chiave della vita culturale faentina. Frutto della stretta collaborazione e tra l’Amministrazione comunale e Accademia PerdutaRomagna Teatri, questa stagione teatrale ha mantenuto saldi l’interesse e la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con “Riccardo III”La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in...
Cala il sipario sullo Street Food Fest tra show cooking e cultura: quasi 100 mila presenzeIl lungomare “Italo Falcomatà” si è trasformato per cinque giorni in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove profumi, musica e tradizioni hanno...
Temi più discussi: VIDEO | Monreale, cala il sipario sulla festa del Santissimo Crocifisso: Comunità pronta a ripartire; Pallavolo: a Scandicci cala il sipario sulla stagione dei record; Serie D, cala il sipario sulla regular season con l’Us Fasano proiettata ai play-off; Cala il sipario sull’Ostiano Volley: finisce un’avventura lunga 46 anni.
Cala il sipario sulla prima semifinale dell'Eurovision 2026, ecco chi sono i dieci finalisti che rivedremo sabato alla Wiener Stadthalle. x.com
Cala il sipario sulla stagione della Polisportiva Dinamo Molfetta che con la sua squadra maschile ha ottenuto la definitiva salvezza in Serie D. Una stagione, come più volte... Leggi l'articolo ? https://www.molfettaviva.it/sport/cala-il-sipario-sulla-stagione-della facebook
Eurovision 2026: Blog dal vivo megathread per i Big 4 e il paese ospitante reddit
Cala il sipario sull’Ostiano Volley: finisce un’avventura lunga 46 anniDalla storica promozione in A2 alle difficoltà economiche e organizzative di oggi: il presidente Patrizio Ginelli annuncia la chiusura della società ... laprovinciacr.it
Alassio | Cala il sipario sulla Vela & Motori Cup: a trionfare è Sandra di CarbonaroShow al Molo Bestoso per chiudere la tre giorni dell’evento che ha unito mare e motori in uno scenario di grande fascino ... svsport.it