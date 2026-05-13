Cala il sipario sulla stagione del teatro Masini | tra prosa danza e comicità oltre 20 mila presenze

Con la fine della stagione 202526, il teatro Masini ha registrato oltre 20 mila presenze tra spettacoli di prosa, danza e commedie. La struttura si conferma un punto di riferimento per la vita culturale della città, attirando un pubblico vario e numeroso. La stagione si è conclusa con numerosi appuntamenti e numeri che testimoniano l'interesse degli spettatori per le proposte offerte.

Con la conclusa stagione 202526 il Teatro Masini si è confermato anche quest'anno come luogo chiave della vita culturale faentina. Frutto della stretta collaborazione e tra l’Amministrazione comunale e Accademia PerdutaRomagna Teatri, questa stagione teatrale ha mantenuto saldi l’interesse e la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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