Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda il secondo appuntamento di Tim Summer Hits 2026, disponibile anche su RaiPlay e Rai Radio2. Tra i cantanti in scaletta ci sono Emma, Benji & Fede e Cristiano Malgioglio. La trasmissione segue il debutto di venerdì scorso e propone una serata musicale con artisti italiani.

D opo il debutto di venerdì scorso, stasera 21 luglio su Rai 1 alle 21.30 c’è un nuovo appuntamento con Tim Summer Hits 2026, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2. Dalla cornice di Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti a un nuovo viaggio tra gli artisti protagonisti dell’estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico in tutta Italia. Tra gli artisti presenti stasera: Achille Lauro, Alex Britti, Benji & Fede, Sayf, Tormento, Emma e Tredici Pietro. Achille Lauro conquista lo Stadio Olimpico: la notte dei 60mila e l’abbraccio con Antonello Venditti X Leggi anche › Achille Lauro nuovo direttore creativo (a sorpresa) di Dondup: anche in Italia i cantanti diventano designer Tim Summer Hits 2026: scaletta, cantanti seconda puntata 21 luglio, orario Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i cantanti in scaletta stasera Emma, Benji & Fede e Cristiano Malgioglio

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