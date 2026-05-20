Recentemente, Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono tornati a condividere momenti pubblici dopo un periodo di silenzio che si è protratto dal 2020. Durante un evento, i due sono stati visti insieme in un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan, suggerendo una possibile riunione del duo Benji & Fede. Nel frattempo, si sono fatte alcune domande sul ruolo di una donna nella vita di Benjamin e su come i due artisti abbiano affrontato il periodo di distanza.

? Domande chiave Chi è la donna che ha cambiato la vita di Benjamin?. Come hanno superato il silenzio che li ha divisi nel 2020?. Perché Federico Rossi ha ricevuto un ruolo così importante per Athena?. Cosa significa questo gesto per il futuro musicale dei Benji & Fede?.? In Breve Benjamin e Greta Cuoghi si sono sposati civilmente a Modena nel novembre 2023.. La figlia Athena è nata lo scorso ottobre dalla relazione con Greta Cuoghi.. Il duo si era separato nel 2020 per stanchezza e pressioni personali.. La riconciliazione è stata avviata tramite il podcast Caro Amico.. Benjamin Mascolo ha scelto Federico Rossi come padrino della piccola Athena durante il battesimo celebrato per la figlia nata lo scorso ottobre, segnando un momento di profonda riconciliazione tra i due artisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benjamin Mascolo e Federico Rossi: il gesto che riunisce i Benji & Fede

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