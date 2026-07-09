D opo il successo dello puntata di giovedì scorso, stasera 9 luglio alle 21.30 su Canale 5 torna Tim Battiti Live 2026, lo show musicale più amato dell’estate. Alla conduzione la frizzante Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ilary Blasi e Bastian Muller, baci sotto la Torre Eiffel: proposta di nozze a Parigi? X Leggi anche › Ilary Blasi mamma apprensiva: «Mi si ferma il cuore quando i ragazzi non rientrano» Tantissimi gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: da Samurai Jay a Ermal Meta fino a Paola Iezzi. Tutti porteranno in scena le grandi hit del momento e, ad arricchire lo show, ci saranno anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tantissimi i cantanti in scaletta: da Emma a Irama fino a Francesco Gabbani

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Emma - VACCI PIANO feat. Rkomi

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Si parla di: Tim Battiti Live 2026: le anticipazioni (cast, cantanti e scaletta) della prima puntata - TPI.

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