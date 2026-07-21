I controlli antidoping fuori gara sono stati effettuati ieri sera durante il Tour de France, con verifiche su alcuni ciclisti. Tra i controllati figurano il vincitore della scorsa edizione e un altro atleta in evidenza. Le squadre coinvolte hanno confermato le operazioni, che si sono svolte in orario serale. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati è ancora stata rilasciata.

Ancora test anti doping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera, raccontano stamattina i membri delle formazioni, diverse squadre - tra cui la Red Bull-Bora di Remco Evenepoel e la Decathlon CMA CGM di Paul Seixas e Groupama-FDJ - hanno ricevuto la visita degli ispettori dell'International Testing Agency (Ita) al termine della giornata di riposo. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, giudicati "disumani" da numerosi corridori, i test di lunedì sono stati effettuati in orari più tradizionali, in serata, anche se alcuni atleti erano già a letto., "Anche noi abbiamo ricevuto una visita ieri sera, alcuni corridori stavano già dormendo", ha dichiarato Ralph Denk, manager della Red Bull-Bora-Hansgrohe, alla Zdf. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tour, nuovi test antidoping fuori gara di sera: controllati Evenepoel e Seixas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Understanding Marketa Vondrousovas Four-Year Ban

Notizie e thread social correlati

La notte dell’antidoping al Tour: Pogacar e Vingegaard controllati a orari impossibili. Ciclisti in rivolta, Evenepoel: “Scandaloso”Durante la notte tra sabato e domenica, i ciclisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping in orari considerati...

Tour, ma come funzionano i test antidoping? Test notturni per ridurre il rischio di scomparsa delle proveDurante il secondo giorno di riposo del Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping notturni a campione.

Temi più discussi: Tour de France, antidoping di notte per Pogacar e Vingegaard; ANTIDOPING. UN GIUDICE DI PARIGI HA AUTORIZZATO I CONTROLLI NOTTURNI A POGACAR E VINGEGAARD; Controlli antidoping in piena notte per Pogacar e Vingegaard: scoppia il caso al Tour; Tour de France, bufera sui test antidoping notturni. Armstrong: Solo nel ciclismo, fosse stato Messi...

I controlli antidoping sono indispensabili. Ma c’è un limite? Lance Armstrong torna a far discutere criticando le modalità dei controlli notturni a Pogacar e Vingegaard durante il Tour de France. Secondo l’americano, il riposo degli atleti dovrebbe essere tutela x.com

L'Équipe: Il giudice ha autorizzato i test antidroga notturni per Tadej Poga?ar e Jonas Vingegaard durante il Tour de France reddit

Tour: nuovi test antidoping fuori gara di sera, controllati Evenepoel e SeixasAncora test anti doping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera, raccontano stamattina i membri delle formazioni, diverse squadre - tra cui la Red Bull-Bora di Remco Evenepoel e la Decathlon CMA ... ansa.it

Tour, come funzionano i test antidoping? Controlli notturni per ridurre il rischio di scomparsa delle proveIn Francia un decreto del 2016 stabilisce che le operazioni di controllo possono svolgersi presso il domicilio o il luogo di alloggio di un atleta tra le 23 e le 6, nel rispetto della sua vita privat ... msn.com