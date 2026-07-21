Tour nuovi test antidoping fuori gara di sera | controllati Evenepoel e Seixas

Da sportmediaset.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I controlli antidoping fuori gara sono stati effettuati ieri sera durante il Tour de France, con verifiche su alcuni ciclisti. Tra i controllati figurano il vincitore della scorsa edizione e un altro atleta in evidenza. Le squadre coinvolte hanno confermato le operazioni, che si sono svolte in orario serale. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati è ancora stata rilasciata.

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Ancora test anti doping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera, raccontano stamattina i membri delle formazioni, diverse squadre - tra cui la Red Bull-Bora di Remco Evenepoel e la Decathlon CMA CGM di Paul Seixas e Groupama-FDJ - hanno ricevuto la visita degli ispettori dell'International Testing Agency (Ita) al termine della giornata di riposo. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, giudicati "disumani" da numerosi corridori, i test di lunedì sono stati effettuati in orari più tradizionali, in serata, anche se alcuni atleti erano già a letto., "Anche noi abbiamo ricevuto una visita ieri sera, alcuni corridori stavano già dormendo", ha dichiarato Ralph Denk, manager della Red Bull-Bora-Hansgrohe, alla Zdf. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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