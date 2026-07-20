Tour ma come funzionano i test antidoping? Test notturni per ridurre il rischio di scomparsa delle prove

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il secondo giorno di riposo del Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping notturni a campione. Tadej Pogacar è stato testato alle cinque del mattino, mentre Jonas Vingegaard alle due. Questi controlli sono stati svolti per ridurre il rischio di manomissioni delle prove. I test si sono svolti in orari insoliti, con l’obiettivo di garantire l’imparzialità delle verifiche sui ciclisti in gara.

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Anche nel secondo e ultimo giorno di riposo, prima che domani inizi la terza e ultima settimana di gara, al Tour de France continuano a tenere banco i controlli antidoping notturni a cui tra sabato e domenica sono stati sottoposti la maglia gialla Tadej Pogacar (attorno alle cinque del mattino) e il suo grande rivale Jonas Vingegaard (alle due). Come se non bastasse, il danese è poi caduto in gara dopo aver passato una notte sicuramente meno riposante del previsto: frattura della clavicola e ritiro, come in un grande giro non gli era mai capitato. “E se le due cose fossero collegate? Non si può escludere. Un controllo alle 2 di notte. non mi sembra molto umano”, le parole del numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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