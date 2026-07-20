Durante il secondo giorno di riposo del Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping notturni a campione. Tadej Pogacar è stato testato alle cinque del mattino, mentre Jonas Vingegaard alle due. Questi controlli sono stati svolti per ridurre il rischio di manomissioni delle prove. I test si sono svolti in orari insoliti, con l’obiettivo di garantire l’imparzialità delle verifiche sui ciclisti in gara.

Anche nel secondo e ultimo giorno di riposo, prima che domani inizi la terza e ultima settimana di gara, al Tour de France continuano a tenere banco i controlli antidoping notturni a cui tra sabato e domenica sono stati sottoposti la maglia gialla Tadej Pogacar (attorno alle cinque del mattino) e il suo grande rivale Jonas Vingegaard (alle due). Come se non bastasse, il danese è poi caduto in gara dopo aver passato una notte sicuramente meno riposante del previsto: frattura della clavicola e ritiro, come in un grande giro non gli era mai capitato. “E se le due cose fossero collegate? Non si può escludere. Un controllo alle 2 di notte. non mi sembra molto umano”, le parole del numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, ma come funzionano i test antidoping? Test notturni per ridurre il rischio di scomparsa delle prove

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WBC Mandatory Drug Testing Explained | Mauricio Sulaimán on VADA & Clean Boxing Program | BOXCAST

Notizie e thread social correlati

Tennis: rifiuta il test antidoping, 4 anni di stop a VondrusovaMarketa Vondrousova è stata squalificata per quattro anni dopo aver rifiutato un test antidoping.

Università, pubblicato il calendario dei test d’ingresso 2026-2027: tutte le date delle prove di ammissioneIl calendario dei test d’ingresso per le università è stato pubblicato per l’anno accademico 2026-2027.

Argomenti più discussi: Cos’è il sensore sul braccio di Poga?ar al Tour?; Chi è caduto in volata al Tour de France? I coinvolti e come funziona la neutralizzazione dei distacchi; Auto in panne? Ci sono gli avviatori di emergenza: come funzionano e guida ai migliori; Cosa significa partecipare al concerto di Bad Bunny? E no, non è solo FOMO.

Complimenti al campione del Pro Tour Marvel Super Heroes reddit

Tour, ma come funzionano i test antidoping? Test notturni per ridurre il rischio di scomparsa delle proveIn Francia un decreto del 2016 stabilisce che le operazioni di controllo possono svolgersi presso il domicilio o il luogo di alloggio di un atleta tra le 23 e le 6, nel rispetto della sua vita privat ... gazzetta.it