La notte dell’antidoping al Tour | Pogacar e Vingegaard controllati a orari impossibili Ciclisti in rivolta Evenepoel | Scandaloso

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte tra sabato e domenica, i ciclisti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping in orari considerati insoliti. La decisione ha suscitato proteste tra i corridori, con alcuni che hanno definito la situazione “scandalosa”. L’episodio si è verificato a pochi giorni dalla fine della gara, con i due leader della classifica generale coinvolti negli accertamenti. Un altro ciclista ha commentato pubblicamente la gestione dei controlli, criticando le modalità adottate.

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Le Markstein, 19 luglio 2026 - Una notte agitata, quella tra sabato e domenica, per Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, rispettivamente primo e secondo nella classifica generale del Tour de France. Non per colpa delle gambe o della tensione da corsa, ma per un controllo antidoping che li ha strappati dal sonno in piena notte, a poche ore dalla partenza della tappa che porta al Plateau de Solaison, l'ultima salita prima del secondo giorno di riposo. Vingegaard è stato il primo a ricevere la visita degli ispettori, verso le 2 del mattino. Pogacar è stato svegliato circa tre ore più tardi, alle 5. Due situazioni diverse ma con lo stesso risultato: notte spezzata per entrambi, alla vigilia di una frazione tra le più dure di questa edizione della corsa francese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La notte dell’antidoping al Tour: Pogacar e Vingegaard controllati a orari impossibili. Ciclisti in rivolta, Evenepoel: “Scandaloso”
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