Durante la notte tra sabato e domenica, sono stati effettuati controlli antidoping anche su altri ciclisti e sulla squadra Red Bull. Non si tratta di controlli programmati, ma di verifiche a sorpresa, svolte in modo discreto. Nessuna informazione ufficiale sui risultati è stata ancora comunicata. I controlli si sono svolti in hotel e nelle zone di ritiro della squadra, senza incidenti o problemi.

Si continua a parlare di controlli antidoping al Tour, dopo quelli notturni a cui erano stati sottoposti Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard nella notte tra sabato e domenica. Ieri sera, a quanto ricostruito attorno alle 22 (quindi non nella fascia notturna dalle 23 alle 6) sono stati controllati i corridori della Red Bull a cominciare da Remco Evenepoel, 2° a 5’ da Tadej Pogacar in classifica e favorito nella cronometro odierna di 26 km da Evian les Bains a Thonon les Bains. “I corridori erano già andati a letto e poi sono stati sottoposti a un controllo antidoping“, ha affermato questa mattina il team manager Ralph Denk alla ZDF, sottolineando a sua volta che si tratta di “qualcosa di consentito dal regolamento”, anche se chiaramente “una cosa del genere ostacola il recupero” dei suoi atleti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, non solo Pogacar: controlli antidoping notturni anche per Evenepoel e Red Bull

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TOTAL WAR! POGAAR ERUPTS & BLASTS THE UCI AS EVENEPOEL FIRES BACK AT THE HATERS!

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