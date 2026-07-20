Un ciclista danese si è infortunato durante la tappa, cadendo e fratturandosi la clavicola. La corsa si è svolta nelle Alpi, dove il leader della classifica generale ha perso terreno. Nel frattempo, sono scoppiate polemiche per i controlli antidoping effettuati nel cuore della notte, con alcune critiche sulla tempistica. La gara ha visto anche la vittoria di un altro corridore, mentre un rivale ha lanciato una sfida a un altro atleta.

Bollettino di una tranquilla domenica di Tour. Prima notizia: va a casa il più vicino a Pogacar in classifica, Jonas Vingegaard, con una clavicola rotta. La seconda: prima del tappone, entra in scena l’agenzia antidoping, controllando Vingegaard alle due di notte e Pogacar alle cinque, orari anomali e un po’ folli che fanno imbufalire i corridori. La terza: dai fuochi d’artificio sulla salita finale esce trionfalmente Remco Evenepoel, sfuggendo alla morsa di Pogacar e Del Toro, e su una montagna francese non era mai accaduto. "Triste quel che è successo a Vingegaard, non lo auguri a nessuno", è il pensiero di Evenepoel, libero di gustarsi la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il danese cade e si rompe la clavicola, polemiche per i controlli antidoping nel cuore della notte. Il Tour arriva sulle Alpi e perde Vingegaard. Gioia Evenepoel, Pogacar ‘lancia’ Del Toro

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Scoppia la polemica controlli antidoping al Tour de France: Pogacar e Vingegaard visitati nella notte. E le parole di Evenepoel…Durante la notte, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard sono stati sottoposti a controlli antidoping, come riportato da Le Parisien.

Polemiche al Tour: controlli antidoping per Pogacar e Vingegaard in piena notte, rabbia dei teamDurante la notte al Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, secondo fonti ufficiali.

Argomenti più discussi: Vingegaard cade e saluta il Tour, Evenepoel batte Pogacar in salita; Tour De France: Evenepoel fa sua la tappa, Vingegaard cade e si ritira.

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