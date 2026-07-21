Nella 16ª tappa del Tour 2026, una cronometro individuale, Remco Evenepoel ha vinto battendo Tadej Pogacar, che ha subito la seconda sconfitta consecutiva in questa fase. Evenepoel ha concluso la prova con il punteggio di 8,5. Ganna, invece, ha perso molto tempo in salita, ottenendo un punteggio di 5. La tappa si è svolta in salita, con l’arrivo a Plateau de Solaison.

Nell’unica cronometro individuale del Tour 2026, Remco Evenepoel infligge alla maglia gialla Tadej Pogacar la seconda sconfitta consecutiva dopo l’arrivo in salita domenica a Plateau de Solaison. Il fenomenale belga guadagna 28” sui 26,1 km della crono di Thonon les Bains, sedicesima tappa, e ora è secondo in classifica a 4’32”: è sufficiente per riaprire il Tour nell’ultima settimana? Certamente il morale dell’ex calciatore belga è a mille. Nella crono, terzo Skjelmose a 1’04”, poi Seixas a 1’16”, Del Toro a 1’21”, Cattaneo a 1’42” e Ayuso, il peggiore dei big, a 2’22”. Si è ritirato il tedesco Lipowitz, caduto in una curva a destra: frattura della clavicola sinistra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 16ª tappa: Evenepoel sulle nuvole, 8,5. Ganna cede troppo in salita, 5

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