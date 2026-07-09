Tour le pagelle della sesta tappa | Evenepoel da 4 pensi alle classiche Male anche Piganzoli | 4,5
Durante la sesta tappa del Tour de France, un ciclista ha realizzato una fuga solitaria di 42,7 km partendo a quattro chilometri dalla vetta del Tourmalet. I giudizi dei commentatori hanno attribuito un voto di 4 a un corridore, mentre un altro ha ricevuto 4,5. Anche altri atleti sono stati valutati con punteggi bassi, come 4 e 4,5, evidenziando prestazioni non all’altezza delle aspettative.
Come i grandissimi. Tadej Pogacar scrive una pagina leggendaria di Tour de France con una fuga solitaria di 42,7 km nata a quattro chilometri dalla vetta del Tourmalet. Trionfo finale a Gavarnie-Gèdre, arrivo inedito sui Pirenei, con 2’38” su Vingegaard e 2’57” sul compagno Del Toro, Evenepoel e Seixas. Prestazione impressionante: Tadej ha demolito di quasi 2’ il precedente record di scalata del Tourmalet. In classifica adesso il due volte campione del mondo guida con 2’42” su Vingegaard. Da applausi il norvegese Torstein Traeen, che aveva la maglia gialla alla partenza con 7’53” su Pogacar. Lo sloveno gliel’aveva sfilata già a 30 km... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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