Tour le pagelle della sesta tappa | Evenepoel da 4 pensi alle classiche Male anche Piganzoli | 4,5

Notizia in breve

Durante la sesta tappa del Tour de France, un ciclista ha realizzato una fuga solitaria di 42,7 km partendo a quattro chilometri dalla vetta del Tourmalet. I giudizi dei commentatori hanno attribuito un voto di 4 a un corridore, mentre un altro ha ricevuto 4,5. Anche altri atleti sono stati valutati con punteggi bassi, come 4 e 4,5, evidenziando prestazioni non all’altezza delle aspettative.