Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria nella cronometro di 26,1 km della sedicesima tappa del Tour de France, da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Tappa che si è conclusa senza modifiche alla classifica generale, con il portabandiera della maglia gialla che è rimasto in testa alla corsa.

Parigi, 21 lu. (Adnkronos) - Remco Evenepoel ha vinto la cronometro della 16esima tappa del Tour de France, di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il campione belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe si è imposto con il crono di 32'19"33 davanti alla maglia gialla Tadej Pogacar dell'UAE Emirates XRG staccato di +0.28". Si tratta del secondo successo consecutivo per lui visto che si è imposto anche prima del giorno di riposo, Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek a +1'04". Pogacar resta leader e maglia gialla con 4'32" sul capitano della Bora. Subito dietro c'è quarto Paul Seixas e quinto a +1'16'' Isaac Del Toro a +1'21'', mentre chiude con un ottimo sesto posto l'italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), a +1'42" ma a lungo in testa alla corsa, mentre Filippo Ganna ha chiuso all'11° posto a 2'06”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia gialla

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TOUR DE FRANCE 2026 - INJOUABLE ! Evenepoel remporte un NOUVEAU DUEL contre Pogacar sur le chrono

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