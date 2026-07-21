Tour de France Evenepoel fa il bis a cronometro | male Ganna Un altro ritiro | ko Lipowitz | La nuova classifica generale
Remco Evenepoel ha vinto per la seconda volta consecutiva nella cronometro del Tour de France, con una prova di 26 km. Ganna ha avuto una prestazione negativa, mentre Lipowitz si è ritirato. La vittoria in salita è stata una sorpresa, mentre la vittoria a cronometro era prevista. La classifica generale è aggiornata dopo questa tappa, che ha visto anche un altro ritiro tra i partecipanti.
La vittoria in salita è stata un’autentica sorpresa, il bis a cronometro invece era atteso. Remco Evenepoel trova la sua seconda vittoria consecutiva al Tour de France – con in mezzo il giorno di riposo segnato dai controlli antidoping – e domina la prova contro il tempo di 26.1 km da Evian Les-Bains a Thonon Les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe chiude la 16esima tappa con il tempo stratosferico di 32’19?33. Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar dell’UAE Emirates XRG, in controllo e staccato di 28 secondi. Terzo posto per il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek, autentica sorpresa di giornata. Ottima anche la prova dell’italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), sesto alla fine ma a lungo in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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