Tour de France Evenepoel fa il bis a cronometro | male Ganna Un altro ritiro | ko Lipowitz | La nuova classifica generale

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto per la seconda volta consecutiva nella cronometro del Tour de France, con una prova di 26 km. Ganna ha avuto una prestazione negativa, mentre Lipowitz si è ritirato. La vittoria in salita è stata una sorpresa, mentre la vittoria a cronometro era prevista. La classifica generale è aggiornata dopo questa tappa, che ha visto anche un altro ritiro tra i partecipanti.