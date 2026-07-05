Tour de France 2026 Remco Evenepoel | Potevo vincere la tappa contento comunque delle sensazioni

Notizia in breve

La seconda tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria della squadra UAE Emirates, che ha ottenuto il doppio successo. Isaac del Toro ha preceduto Tadej Pogacar all’arrivo di Barcellona, con il capitano della squadra che si è mostrato brillante sull’ultimo muro e ha controllato la corsa. Remco Evenepoel ha dichiarato di aver avuto possibilità di vincere la tappa, ma si è detto comunque soddisfatto delle sensazioni avute durante la gara.