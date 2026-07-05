Tour de France 2026 Remco Evenepoel | Potevo vincere la tappa contento comunque delle sensazioni
La seconda tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria della squadra UAE Emirates, che ha ottenuto il doppio successo. Isaac del Toro ha preceduto Tadej Pogacar all’arrivo di Barcellona, con il capitano della squadra che si è mostrato brillante sull’ultimo muro e ha controllato la corsa. Remco Evenepoel ha dichiarato di aver avuto possibilità di vincere la tappa, ma si è detto comunque soddisfatto delle sensazioni avute durante la gara.
Si è conclusa con la doppietta della UAE Emirates la seconda tappa del Tour de France 2026. Isaac del Toro ha infatti anticipato sull’arrivo di Barcellona il suo capitano Tadej Pogacar, brillante sul muro finale ed in totale controllo della situazione. Lo sloveno ha così lasciato la vittoria al messicano, la prima in carriera nella Grande Boucle, accontentandosi del secondo posto. La classifica generale si accorcia ma non cambia la leadership. Jonas Vingegaard chiude infatti la tappa in quarta piazza, anticipato da un pimpante Remco Evenepoel, apparso a suo agio sulle prime pendenze della corsa a tappe francese. Intervistato dal quotidiano Sporza, il belga ha così risposto alle domande su una sua possibile vittoria nella frazione odierna: “Si, avrei potuto vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 - Remco Evenepoel : The real Tour starts tomorrow...
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