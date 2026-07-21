Oggi si disputa la tappa 16 del Tour de France 2026, una cronometro individuale tra Evian les Bains e Thonon les Bains. La prova copre un percorso pianeggiante e si svolge su un tracciato di circa 22 chilometri. La partenza è prevista alle 14:00, con gli orari di trasmissione in diretta televisiva alle 14:30 e alle 19:00. La cronometro conclude la penultima settimana della corsa.

Evian les Bains, 20 luglio 2026 – Inizia l’ultima settimana del Tour de France 2026 con la tanto attesa cronometro individuale tra Evian les Bains a Thonon les Bains. Senza Jonas Vingegaard, caduto l’altro giorno e costretto al ritiro, la strada per Tadej Pogacar verso Parigi appare sempre più spianata. Già lo sloveno stava dominando in lungo e in largo il Tour, ma con l’assenza del principale avversario si spalanca la porta verso l’ennesimo successo in maglia gialla. Di fatto, è come se si giocasse per il secondo posto e la cronometro individuale potrebbe dare a Remco Evenepoel la grande occasione di aumentare il margine sui rivali.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France oggi la tappa 16, c’è la crono: percorso con altimetria, orari di partenza e in tv

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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