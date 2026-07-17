tour de france schmid vince la tredicesima tappa e pogacar resta in maglia gialla

Notizia in breve

Un corridore svizzero ha vinto la tredicesima tappa del Tour de France, una fra Dole e Belfort lunga 205,8 km. La vittoria è arrivata in una volata a due contro un atleta colombiano, mentre un britannico ha concluso terzo a due secondi. La maglia gialla, indossata dal ciclista sloveno, è rimasta invariata al termine della tappa.