LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro Ganna sfida Evenepoel

Notizia in breve

Oggi si svolge la cronometro del Tour de France 2026, con la partenza di fronte a una folla di spettatori. Ganna e Evenepoel sono i principali favoriti, e si stanno sfidando lungo il percorso. Alle 13.10, Gradek ha raggiunto il primo intermedio in 10 minuti e 36 secondi. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti completano le loro prove contro il tempo.