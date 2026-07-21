LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro Ganna sfida Evenepoel
Oggi si svolge la cronometro del Tour de France 2026, con la partenza di fronte a una folla di spettatori. Ganna e Evenepoel sono i principali favoriti, e si stanno sfidando lungo il percorso. Alle 13.10, Gradek ha raggiunto il primo intermedio in 10 minuti e 36 secondi. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti completano le loro prove contro il tempo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 13.10 Gradek passa al primo intermedio in 10? 36? 13.09 Iniziata la cronometro di Julius Van den Berg (Team Picnic PostNL) 13.07 Partito Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 13.05 Questa la start list della cronometro odierna: 1 13:00:00 74 TBV GRADEK Kamil 2 13:01:30 132 NSN ASKEY Lewis 3 13:03:00 53 DCT BOL Cees 4 13:04:30 135 NSN LOUVEL Matis 5 13:06:00 55 DCT KOOIJ Olav 6 13:07:30 72 TBV BAUHAUS Phil 7 13:09:00 217 TPP VAN DEN BERG Julius 8 13:10:30 162 COF ALLEGAERT Piet 9 13:12:00 157 LOI VEISTROFFER Baptiste 10 13:13:30... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 16 Preview Will it Be Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial
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