Tour de France 16esima tappa | Ganna sfida Evenepoel a cronometro
Nella 16esima tappa del Tour de France, una cronometro di 26,1 chilometri si svolge tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si concentra sulla sfida tra un ciclista e il cronometro, con un confronto tra due favoriti. La tappa apre la terza settimana di gara, dopo il secondo giorno di riposo, e rappresenta una prova decisiva per le posizioni generali.
Il Tour de France riparte oggi dopo il 2° giorno di riposo, aprendo ufficialmente la 3ª e decisiva settimana di gara. Oggi va in scena la tappa 16, una delicata cronometro individuale di 26,1 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Il Tour de France prosegue oggi martedì 21 luglio con la prova contro il tempo che promette spettacolo e scossoni in classifica. Difficile vedere Pogacar perdere la gialla, ma la lotta per il podio potrebbe vivere una delle giornate decisive. Il percorso di 26,1 chilometri non agevola i passisti puri, presentando subito insidie altimetriche davvero rilevanti. Dopo la partenza da Évian-les-Bains, i ciclisti affrontano la Côte de Larringes, un’ascesa di 9,6 chilometri con una pendenza media del 4,2 percento. 🔗 Leggi su Sportface.it
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