Tour de France 16esima tappa | Ganna sfida Evenepoel a cronometro

Notizia in breve

Nella 16esima tappa del Tour de France, una cronometro di 26,1 chilometri si svolge tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si concentra sulla sfida tra un ciclista e il cronometro, con un confronto tra due favoriti. La tappa apre la terza settimana di gara, dopo il secondo giorno di riposo, e rappresenta una prova decisiva per le posizioni generali.