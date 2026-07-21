Tour de France Evenepoel domina la cronometro | Pogacar resta in maglia gialla

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale di 26,1 chilometri tra Evian les Bains e Thonon les Bains. La gara si è conclusa con Evenepoel che ha dominato la prova, mentre Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, con il bel tempo che ha favorito i corridori.

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Remco Evenepoel concede il bis e trionfa nella sedicesima tappa del Tour de France 2026, la cronometro individuale Evian les Bains-Thonon les Bains di 26,1 chilometri. Il campione belga della Red Bull Bora Hansgrohe, già vincitore domenica scorsa a Plateau de Solaison, domina anche la prova contro il tempo in 32'19», centrando la sua quarta affermazione alla Grande Boucle, la terza in questa specialità. Secondo posto per lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Teams Emirates-Xrg) che, nonostante perda 28» rispetto al belga, resta saldamente il padrone della maglia gialla. Sesto Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), mentre delude Filippo Ganna (Netcompany Ineos), che non va oltre l’undicesima piazza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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