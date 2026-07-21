Tour de France Evenepoel domina la cronometro | Pogacar resta in maglia gialla

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale di 26,1 chilometri tra Evian les Bains e Thonon les Bains. La gara si è conclusa con Evenepoel che ha dominato la prova, mentre Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, con il bel tempo che ha favorito i corridori.