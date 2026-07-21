Tour de France Evenepoel domina la cronometro | Pogacar resta in maglia gialla
Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale di 26,1 chilometri tra Evian les Bains e Thonon les Bains. La gara si è conclusa con Evenepoel che ha dominato la prova, mentre Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla. La corsa si è svolta su un percorso pianeggiante, con il bel tempo che ha favorito i corridori.
Remco Evenepoel concede il bis e trionfa nella sedicesima tappa del Tour de France 2026, la cronometro individuale Evian les Bains-Thonon les Bains di 26,1 chilometri. Il campione belga della Red Bull Bora Hansgrohe, già vincitore domenica scorsa a Plateau de Solaison, domina anche la prova contro il tempo in 32'19», centrando la sua quarta affermazione alla Grande Boucle, la terza in questa specialità. Secondo posto per lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Teams Emirates-Xrg) che, nonostante perda 28» rispetto al belga, resta saldamente il padrone della maglia gialla. Sesto Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe), mentre delude Filippo Ganna (Netcompany Ineos), che non va oltre l’undicesima piazza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Evenepoel domina la crono, ma Lipowitz è K.O. | Recap Tour de France 2026 Tappa 16
Notizie e thread social correlati
Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia giallaRemco Evenepoel ha conquistato la vittoria nella cronometro di 26,1 km della sedicesima tappa del Tour de France, da Evian Les-Bains a Thonon...
Tour de France, Evenepoel vince la 15/a tappa: Pogacar sempre maglia giallaRemco Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, lunga 183 km.
Temi più discussi: Tour de France: Del Toro attacca, Evenepoel risponde e vince davanti a Pogacar; Remco Evenepoel si aggiudica la 15a tappa del Tour de France; Tour de France Vingegaard cade e si ritira Evenepoel vince davanti a Pogacar; Meraviglia Evenepoel! Pogacar e Del Toro battuti nel giorno del ritiro di Vingegaard.
Tour de France 2026, la classifica big: Evenepoel vince la crono e guadagna su tutti quanti, ma resta distante da Poga?ar – Male Ayuso, Lipowitz cade e si ritira x.com
Tour de France, Evenepoel domina la cronometro: Pogacar resta in maglia gialla https://gazzettadelsud.it/?p=2240978 facebook
Pogacar potrebbe vincere dieci tappe se vuole: il ciclista dell'Astana critica il percorso del Tour de France 2026 reddit
Tour de France 2026, Evenepoel vince 16esima tappaRemco Evenepoel (Foto AP/Thibault Camus) Uno stratosferico Remco Evenepoel ha vinto la 16esima tappa ... msn.com
Tour de France, Evenepoel vince la cronometro. Sconfitta indolore per PogacarRemco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France, una prova a cronometro di 26,1 chilometri da Evian les Bains a Thonon Les Bains. Il ciclista belga, campione olimpico e mondiale di cro ... sportal.it