Durante la sedicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha vinto la cronometro, battendo Tadej Pogacar. Pogacar si è distinto come leader nelle classifiche di montagna, mentre Pedersen mantiene la maglia verde per la classifica a punti. La tappa si è conclusa con la vittoria del ciclista belga, che ha superato gli altri concorrenti nella prova contro il tempo.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la sedicesima tappa, vinta dal belga Remco Evenepoel, capace di imporre la propria legge a cronometro davanti a Tadej Pogacar. Lo sloveno ha saldamente difeso la maglia gialla di leader della classifica generale con un vantaggio di 4’32” proprio su Evenepoel, in avvicinamento al doppio appuntamento con l’Alpe d’Huez. Il Campione del Mondo delle prove in lineaè stato impeccabile sulle montagne durante le prime due settimane della Grande Boucle e ha saldamente difeso la maglia a pois di miglior scalatore. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il messicano Isaac Del Toro resta il miglior giovane e vesta la maglia bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar padrone in montagna, Pedersen in verde

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Tour de France 2026: Pogaar DEVASTA Vingegaard | Tour finito

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Remco Evenepoel dominates the Tour de France 2026 chrono, finishing 26.1 km in 32:19 at 48.45 km/h. Poga?ar second by 28 seconds, with Skjelmose on the podium and Mattia Cattaneo as best Italian. Full details in our latest post. x.com

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