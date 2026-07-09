Nella sesta tappa del Tour de France 2026, con l’ascesa del Tourmalet e l’arrivo a Gavarnie-Gèdre, Tadej Pogacar si è confermato leader della classifica generale. Pogacar mantiene il doppio vantaggio nella classifica assoluta e nella maglia bianca. Pedersen si è aggiudicato la maglia verde per la classifica a punti. La tappa ha visto anche la conquista della maglia a pois da parte di un ciclista italiano.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la sesta tappa, che proponeva la scalata del mitico Tourmalet e l’arrivo a Gavarnie-Gèdre: Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano 42 chilometri al traguardo, ha rifilato oltre due minuti di distacco al danese Jonas Vingegaard e si è issato di forza in testa alla classifica generale, impossessandosi della maglia gialla. Il fuoriclasse sloveno è transitato in prima posizione nei due GPM che hanno caratterizzato la frazione odierna ed è balzato al comando della graduatoria riservatori agli scalatori e identificata dalla maglia a pois. Il nuovo regolamento ha distribuito in maniera differente i punti per le tappe più impegnative e così la maglia verde della classifica a punti resta sulle spalle del danese Mads Pedersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar doppio padrone, Pedersen in verde

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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