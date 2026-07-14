Nella decima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta sul Massiccio Centrale in occasione della Festa Nazionale, sono state disputate sette salite di montagna. Tappe come questa influenzano le classifiche generali e di punti, con il vincitore della tappa che ottiene punti importanti. Attualmente, il leader della classifica generale indossa la maglia gialla, mentre quella a pois, assegnata agli scalatori, è mantenuta da un ciclista che ha rafforzato la sua posizione. Il corridore che si distingue nella classifica a punti è il detentore del primato.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la decima tappa, che proponeva ben sette GPM sul Massiccio Centrale nel giorno di Festa Nazionale in terra transalpina. Lo sloveno Tadej Pogacar ha attaccato sulle ultime rampe della penultima ascesa e ha fatto il vuoto, conquistando il secondo successo parziale in questa edizione della Grande Boucle e rafforzando la maglia gialla. Il fuoriclasse sloveno può anche annoverare lo status di miglior scalatore grazie alle gesta compiute sul Tourmalet e nella frazione odierna, primeggiando nella graduatoria riservata agli scalatori (identificata dalla maglia a pois). Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il messicano Isaac Del Toro è il miglior giovane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar rafforza gialla e pois, Pedersen padrone a punti

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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