Tour de France 2026 tappa di oggi Evian les Bains-Thonon les Bains | orari tv favoriti Evenepoel favorito nella cronometro
La tappa di oggi del Tour de France 2026 è una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si svolge nella terza settimana, dopo il secondo giorno di riposo. Evenepoel è il favorito per questa prova contro il tempo. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva.
Inizia la terza settimana al Tour de France 2026 dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena una tappa importantissima, la sedicesima, una cronometro da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.00 PERCORSO. Un circuito tutt’altro che banale e sicuramente non per specialisti puri. Pronti, via e si approccia la Côte de Larringes (9.6 km al 4.2%). Poi discesa che porta nell’unico tratto pianeggiante di questa prova contro il tempo, lungo una decina di chilometri. FAVORITI. Remco Evenepoel va a caccia della doppietta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sedicesima Tappa: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km) x.com
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