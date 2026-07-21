Tour de France 2026 tappa di oggi Evian les Bains-Thonon les Bains | orari tv favoriti Evenepoel favorito nella cronometro

Notizia in breve

La tappa di oggi del Tour de France 2026 è una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si svolge nella terza settimana, dopo il secondo giorno di riposo. Evenepoel è il favorito per questa prova contro il tempo. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva.