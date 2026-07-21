Oggi si svolge la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. La gara si svolge nella terza settimana, dopo il secondo giorno di riposo. La prova contro il tempo è stata caratterizzata da condizioni perfette per alcuni favoriti, tra cui un ciclista che ha ottenuto ottimi risultati in questa specialità. La diretta televisiva copre l'intera tappa.

Inizia la terza settimana al Tour de France 2026 dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena una tappa importantissima, la sedicesima, una cronometro da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Un circuito tutt’altro che banale e sicuramente non per specialisti puri. Pronti, via e si approccia la Côte de Larringes (9.6 km al 4.2%). Poi discesa che porta nell’unico tratto pianeggiante di questa prova contro il tempo, lungo una decina di chilometri. FAVORITI. Remco Evenepoel va a caccia della doppietta. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tappa di oggi Evian les Bains-Thonon les Bains: orari, tv, favoriti. Cronometro perfetta per Evenepoel

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Tour de France 2026 Stage 16 Preview Will it Be Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial

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Tour de France 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sedicesima Tappa: Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26,1 km) x.com

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