Domani si svolge la tappa del Tour de France 2026 da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, ultima giornata di riposo prima delle fasi decisive della corsa. Il percorso si sviluppa lungo un itinerario pianeggiante, con orari di partenza e arrivo da definire. La tappa sarà trasmessa in diretta televisiva. Dopo il giorno di pausa, i ciclisti riprenderanno la gara con energie rinnovate, puntando alla conclusione a Parigi.

Il secondo e ultimo giorno di riposo sarà rapidamente archiviato. Le energie mentali e fisiche recuperate costituiranno un propellente prezioso nel lungo sprint verso Parigi. La caduta nella tappa di domenica ha privato la corsa di un protagonista assoluto come Jonas Vingegaard. Il Tour de France riprende il suo cammino con la sedicesima tappa, la cronometro individuale Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. La cronometro individuale, l’unica calendarizzata dagli organizzatori, inaugura la terza settimana e rappresenta un test probante che potrà incidere in maniera significativa nella lotta per la conquista dei gradini del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, la tappa di domani Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains: percorso, orari, tv

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Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

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